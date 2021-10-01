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Oğlu üniversitedeki inşaat çukuruna düşerek ölen acılı baba İHA'ya konuştu Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Oğlu üniversitedeki inşaat çukuruna düşerek ölen acılı baba İHA'ya konuştu Açıklaması

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesi içerisinde devam eden yemekhane inşaatındaki çukura düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin babası Mehmet Emin Cirit, "Olay yerinde korkulukla falan her hangi bir şekilde önlem alınmamış, ihmali olanlardan davacıyım.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesi içerisinde devam eden yemekhane inşaatındaki çukura düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin babası Mehmet Emin Cirit, "Olay yerinde korkulukla falan her hangi bir şekilde önlem alınmamış, ihmali olanlardan davacıyım. Olay yerinde uyarıcı levha, hiçbir şey görmedim" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi doğu yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Ali Sinan Cirit (19), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat temeli için kazılan alandaki demirlerin üzerine düştü. Sabah inşaat işçileri tarafından fark edilen Cirit için ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cirit'in cansız bedeni yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Aile üyeleri tarafından teslim alınan cenaze önce helallik için baba Mehmet Emin Cirit'in Santral Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından talihsiz genç için Afyonarahisar'ın Dinar ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cirit'in cenaze kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

"Katil demek biraz abes olur, kimseyi suçlamıyorum ama ihmalden dolayı öldü"

Gencin babası Mehmet Emin Cirit, cenazenin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun ihmalden dolayı öldüğünü savundu. Olay yerinde herhangi bir uyarıcı levhanın olmadığını iddia eden baba Cirit, "Olay yerinde savcı ile görüştük, oraları çekmişler herhangi bir önlemin alınmadığını, korkulukla falan önlem alınmadığını gördük. Savcı beyde aynı şeyi ifade etti. İhmali olanlardan davacıyım. Olay yerinde herhangi bir uyarıcı levha, hiçbir şey görmedim ben. Oğlum ihmalden dolayı öldü, katil demek biraz abes olur, kimseyi suçlamıyorum ama ihmalden dolayı öldü. İhmali olanlardan da mahkemede şikayetçiyim. Avukatımız bakacak, bir ailenin canı yandı, bir başka ailenin canı yanmasın. Bir gencimiz daha böyle heder olmasın" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Oğlu üniversitedeki inşaat çukuruna düşerek ölen acılı baba İHA'ya konuştu Açıklaması

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Haber: Oğlu üniversitedeki inşaat çukuruna düşerek ölen acılı baba İHA'ya konuştu Açıklaması - Haberler
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