Oğlu tarafından vurulduğu iddia edilen baba öldü
01.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:10
Osmaniye'de 15 yaşındaki oğlu tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen baba hayatını kaybetti.
Osmaniye'de 15 yaşındaki oğlu tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen baba hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Düziçi ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan S.A (15), babası Ekrem A'yı tüfekle vurdu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekrem A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA