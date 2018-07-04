Oğlu Tarafından Öldürülen Baba Defnedildi

Karaman'da oğlu tarafından bıçaklanıp öldürülen baba toprağa verildi.

Tartıştığı oğlu A.K. (17) tarafından bıçaklanarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden baba Fatih K.'nın (45) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Fatih K.'nın naaşı, cenaze nakil aracıyla getirildiği evlerinde helallik alınmasının ardından musallaya götürüldü.

Fatih K.'nın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Dün gece A.K evlerinde tartıştığı babası Fatih K'yi bıçakla yaralamış, Karaman Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan baba Fatih K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.