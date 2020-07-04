Oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan kadın toprağa verildi
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Oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan kadın toprağa verildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evde cesedi bulunan ve oğlu tarafından öldürüldüğü tespit edilen kadının cenazesi toprağa verildi.

04.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:40

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evde cesedi bulunan ve oğlu tarafından öldürüldüğü tespit edilen kadının cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Arda Mahallesi'nde yaşayan Nuray Duğrul (54), 2 Temmuz'da eve tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Duğrul'un 20 yaşındaki oğlu İlhan Süngerciler'i sorguladı.

Süngerciler, ilk ifadesinde, tansiyon hastası annesiyle sabah kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve annesinin ölümünü komşularının haber vermesiyle öğrendiğini söyledi.

"Kedi tartışması" nedeniyle öldürmüş, cesedin videosunu çekmiş

Şüpheli ifadeleri üzerine gözaltına alınan İlhan Süngerciler, ikinci sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.

Zanlının, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istediği için kahvaltı yaparken annesiyle tartışmaya başladıklarını, bu sırada göğüs kısmından ittiği annesinin dengesini kaybederek başını mutfak bankosuna vurduğunu, yere düşen annesinin durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra korkuyla evden çıkıp işe gittiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

"Normal bir çocuk değildi"

Öte yandan, Nuray Duğrul'un esnaf komşularından İsa Kışlalı, zanlı İlhan Süngerciler'in olaydan bir gün önce işlettiği kahvehanenin önünde kedi aradığını belirterek, "Evleri şu an tadilatta, kedileri yukarı götürmüş çocuk. Annesi de istememiş ondan sonra bu olaylar çıkmış. İlhan normal bir çocuk değildi. Kendisine tam hakim değildi. Bir serviste çalışıyordu, her sabah ustaları gelip, alıp gidiyordu. Nuray abla çocuğunun böyle olduğunu dışarıya pek belli etmiyor, onu devamlı koruyup kolluyordu. Nuray abla mahallenin gülüydü, bir hiç uğruna gitti maalesef." dedi.

Kışlalı, İlhan Süngerciler'i küçüklüğünden beri tanıdığını vurgulayarak, "Hal ve hareketleri normal değildi. Örneğin bin liraya bisiklet satın alır, sonra onu bir başkasına 50 liraya satardı. Annesiyle bu konularda hep tartışıyorlardı." diye konuştu.

Mahalle esnafı Harun Akçin de olay günü zanlı İlhan Süngerciler'i çok soğukkanlı gördüğünü anlatarak, "Polis İlhan'a bir şeyler soruyordu. İlhan'da anormal bir tepki yoktu annesi öldüğü için. Bir ağlama ya da üzgünlük yoktu. Polis kemerini çıkarmasını istedi, sonra polis otosuna bindirildi ama çocukta bir üzgün durum yoktu, soğukkanlıydı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nuray Duğrul'un cenazesi, ikindi vakti Molla Şaban Cami'sinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde, Duğrul'un yakınları ve arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.

Oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan kadın toprağa verildi

Kaynak: AA

Manşet

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