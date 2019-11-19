Oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı

19.11.2019 04:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 04:28

İzmir'in Bornova ilçesinde oğlu tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Eşinden ayrılan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S. ile oğlu M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D'nin annesini bıçakladıktan sonra evde bulunan 2 cep telefonunu alıp kaçtığı ileri sürüldü.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Esma S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olay sırasında evde olmayan Esma S'nin birlikte yaşadığı kişinin ifadesini alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA