Son dakika haber! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi - Haberler
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Son dakika haber! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi

AA, Musa Öztürk - Güncel
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Son dakika haberi... Orhangazi ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Orhangazi ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi.

Olayda ölen Halil U'nun naaşı, Muradiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına götürülerek defnedildi.

Törene, Halil U'nun eşi Mürvet U'nun yanı sıra akrabaları, komşuları ve vatandaşlar katıldı.

Mürvet U'nun, oğlunun bıçaklı saldırısından, evden dışarı çıkarak kurtulduğu öğrenildi.

Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinde Muhammet U. (33) ile babası Halil U. (65) arasında tartışma çıkmıştı. Oğlu tarafından bıçakla yaralanan Halil U. kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, katil zanlısı Muhammet U. ise gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi

Son dakika haber! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi

Son dakika haber! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi defnedildi

AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi, Muradiye, Cenaze, Bursa, Güncel, Haber

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