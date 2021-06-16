Oğlu öldürülen anne: Uyuşturucu ticaretinden yakalananlar, oğlumu sorumlu tutmuş

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, dere kenarında yanmış halde cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in (28) öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, dere kenarında yanmış halde cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in (28) öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Ali Merter Gergin'in annesi Naime Gergin (65), "Oğlumun vefatından sonra taziyeye gelen bazı kişiler, uyuşturucu ticaretinden dolayı yakalanan bazı kişilerin olaydan Ali Merter'i sorumlu tuttuklarını, ölümünün bununla bağlantısı olabileceğini anlattı" dedi.

Bayındır'da yaşayan boşanmış, 1 çocuk babası Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019'da evine dönmeyince meraklanan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Gergin'in öldürülmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, son görüldüğü bölgede kokuya duyarlı takip ve kadavra köpeklerini kullanarak arama çalışması yaptı. Bu sırada polisi arayan Ayfer Arabacı, oğlu Mustafa Arabacı'nın kendisine "Merter şerefsizini yaktık" dediğini söyleyip, ihbarda bulundu.

Çalışmalar sonucunda, Gergin'in cesedini Furunlu Mahallesi'nde dere kenarında yanmış halde bulunurken, ihbar üzerine Mustafa Arabacı (31) ile İbrahim Çepiç, Osman T. (24) ve Gamze Y. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı ve Çepiç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturmanın ardından Arabacı, Çepiç ve Osman T. hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Gamze Y. hakkında da 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık Çepiç'in eşi Pelin Çepiç hakkında ayrıca açılan dava da daha sonra cinayet davasıyla birleştirildi.DAVANIN 3'ÜNCÜ DURUŞMASI GÖRÜLDÜDavanın 3'üncü duruşması Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Arabacı ve Çepiç duruşmaya SEGBİS ile katılırken, tarafların avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada Gergin'in annesi Naime Gergin ve eski eşi Özge Beyiş (30) müşteki olarak mahkemede ifade verdi.'İBRAHİM VE MUSTAFA'NIN KENDİSİNİ BİR İŞE ZORLADIĞINI SÖYLEDİ'Anne Naime Gergin (65), Mustafa Arabacı ve Gamze Y.'nin, oğluna uyuşturucu temin ettiğini öne sürerek şunları söyledi: "Oğlum bana her şeyini anlatırdı. Olaydan 20 gün önce Ali Merter ağlamaklıydı. Ne olduğunu sorduğumda önce geçiştirdi, sonra anlattı. Zor bir işi yapmaya zorlandığını ancak kendisinin yapmak istemediğini, yapmaz ise kendisine ve babasının iş yerine zarar verileceğini söyledi. Konunun detayını sormama rağmen anlatmadı fakat kendini buna zorlayan kişilerin İbrahim ve Mustafa olduğunu söyledi. Oğlumun vefatından sonra taziyeye gelen bazı kişiler, uyuşturucu ticaretinden dolayı yakalanan bazı kişilerin olaydan Ali Merter'i sorumlu tuttuklarını, ölümünün bununla bağlantısı olabileceğini anlattı. Sanıklardan şikayetçiyim."'BANA 'EL SALLAMA' İŞARETİ GÖNDERDİ'Özge Beyiş ise, Ali Merter Gergin ile boşanmalarına rağmen irtibatlarını koparmadıklarını söyledi. Ali Merter'in yaptıklarını kendisine anlattığını belirten Beyiş, 8 Haziran 2019'da Mustafa Arabacı'ın sosyal medyadan kendisine 'el sallama' işareti gönderdiği bilgisini paylaştı.'EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU, ÖZGE'YE ULAŞMAYA ÇALIŞTIM'Mahkeme başkanının bu konuyu sorması üzerine sanık Mustafa Arabacı, "Ali Merter eşim Gamze'yi rahatsız ettiği için Özge'ye ulaşmaya çalıştım. Amacım ailesinin Merter'i uyarmasını sağlamaktı" diye cevap verdi.

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, İbrahim Çepiç ve Mustafa Arabacı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Ağustos'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı