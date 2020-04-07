Oğlu koronadan ölen 83 yaşındaki Ayşe Nine virüsü yendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Oğlu koronadan ölen 83 yaşındaki Ayşe Nine virüsü yendi - Haber
Manavgat, İstanbul, Antalya, Türkiye, Sağlık

Oğlu koronadan ölen 83 yaşındaki Ayşe Nine virüsü yendi

Oğlu koronadan ölen 83 yaşındaki Ayşe Nine virüsü yendi Hastaneden alkışları arasında taburcu edilen Ayşe Polat'ın 14 gün boyunca karantinada tutulacak Türkiye'de Korona Virüsten yaşamını yitiren 2.

07.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:04
Oğlu koronadan ölen 83 yaşındaki Ayşe Nine virüsü yendi

Oğlu koronadan ölen 83 yaşındaki Ayşe Nine virüsü yendi

Hastaneden alkışları arasında taburcu edilen Ayşe Polat'ın 14 gün boyunca karantinada tutulacak

Türkiye'de Korona Virüsten yaşamını yitiren 2. hasta Kemal Yılmaz'ın virüs bulaştırdığı annesi Ayşe Polat, Manavgat Devlet Hastanesinde sağılına kavuşarak taburcu edildi.

ANTALYA - Antalya'da Korona virüs sebebiyle bir süredir tedavi altında bulunan 83 yaşındaki Ayşe Nine Korona ile savaşını kazandı. Manavgat Devlet Hastanesinden görevlilerin alkışları arasında taburcu edilen Ayşe Polat'ın Antalya'daki yakınlarının yanında 14 gün boyunca karantinada tutulacağı bildirildi.

Türkiye'de Korona Virüs vakasında İstanbul'da yaşamını yitiren 2. hasta olan 61 yaşındaki Kemal Yılmaz'ın annesi 83 yaşındaki Ayşe Polat, oğlunu tedavisi sırasında hastanede ziyaret ettikten sonra Akseki ilçesine dönmüş, Akşahap Mahallesindeki kızının evinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirilmişti. Ayşe Polat, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan koronovirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak tedavisine başlanmış ve tedaviye olumlu cevap vermişti.

Her geçen gün daha iyiye giden Ayşe Polat, 20 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşarak Manavgat Devlet Hastanesinden taburcu edildi. Hastane çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu edilen Ayşe Polat, acil servis çıkışında tekerlekli sandalyeden inip yürüyerek suretiyle kendisini Antalya'ya götürecek araca bindi.

Başhekim: "Arkadaşlarımı kutluyorum"

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar, Çin'de vücut bulan daha sonra tüm dünyaya yayılan Covid-19 Yeni Koronavirüs salgını kapsamında Manavgat Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edildiğini belirterek "o günden bugüne biz elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte bu tür hastalarımızın teşhis, tedavi ve her türlü imkanlarla bunları yapıyoruz. En son basında yer alan Türkiye'de ikinci vaka olarak İstanbul'da vefat eden kişinin annesi de bizde yatıyordu. Teyze 83 yaşında. ve bugün teyzeyi taburcu ettik. 20 gün kadar bizde misafir oldu. Her türlü özveriyi gösteren başta hekim arkadaşlarımız olmak üzere hemşirelerimizden ve diğer temizlik görevlilerine kadar bakımını üstlenen herkese ben teşekkür ediyorum. Teyzemizin 83 yaşında taburcu olup evine gitmesi bize bir moral kaynağı oldu. Bu şekilde tedavisi devam eden hastalarımız için de bir umut kaynağı oldu. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.

Manavgat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öznur Dünmez ise "Ayşe Polat adlı hastamızı 19 Mart günü Akseki ilçesinden nakil aldık. Olası Covid-19 vakası olarak servisimize yatırdık. Daha sonra yapılan testlerimizde pozitif olduğunu tespit ettik. Hastamızı tedavisini rehberimizdeki gibi yaptık. 20 gün kadar servisimizde kabul edildi. Tedavisini gördü. Takipleri yapıldı. 20 gün sonra da şifayla taburcu ettik. Şu an 14 gün süreyle evde izole olması gerekiyor. Yakın teması olmaması gerekiyor. Ziyaretçi yasağı var. Yakınlarıyla görüşmeyecek. Ayrı bir odada 14 gün süreyle kalması gerekiyor. Ayşe teyzemiz bu hastalığa yakalanan herkes için örnek olmalı" dedi.

Oğlu koronadan ölen 83 yaşındaki Ayşe Nine virüsü yendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Oğlu koronadan ölen 83 yaşındaki Ayşe Nine virüsü yendi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı Haber
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Haber
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haber
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı Haber
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haber
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok
İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Pınar Deniz Esra Balamir Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Falcao Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tv Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Oğlu koronadan ölen 83 yaşındaki Ayşe Nine virüsü yendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 19:04:56. #1.15#
title