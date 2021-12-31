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Oğlu kız kaçıran baba ağır yaralandı

Oğlu kız kaçıran baba ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Köşk ilçesinde tamircilik yapan ve oğlu kız kaçıran 47 yaşındaki Bülent E. evinin kapısında oğlunun kaçırdığı kızın ağabeyi tarafından bıçaklandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde tamircilik yapan ve oğlu kız kaçıran 47 yaşındaki Bülent E. evinin kapısında oğlunun kaçırdığı kızın ağabeyi tarafından bıçaklandı. Ciğerlerine kadar ulaşan bıçak yarası nedeniyle ağır yaralanan talihsiz baba yoğun bakıma alınırken, kızın abisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Köşk ilçesinde esnaflık yapan Bülent E.'nin oğlu E.E. Nazilli ilçesinde konuştuğu bir kızla kaçtı. Kız kardeşinin E.E. ile kaçtığını öğrenen M.A.C. Bülent E.'nin Köşk Soğukkuyu Mahallesi'ndeki evine gelerek kız kardeşi ile oğlunu sordu. Oğlunun bir süredir kayıp olduğunu söyleyen Bülent E. kızın abisi M.A.C. tarafından göğsünden bıçaklandı.

Kanlar içinde yere yığılan Bülent E. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçak yarası ciğerlerine kadar ulaştığı öğrenilen talihsiz baba hayati tehlike kaydı ile yoğun bakıma alındı.

Gözaltına alınan kızın abisi M.A.C.'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

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