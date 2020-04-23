Oğlu kapıyı kilitledi, 75 yaşındaki kadın duvardan atlayarak sokağa çıktı ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan Zahide Karakurt(75), evin bahçe kapısı oğlu tarafından kilitlenince duvardan atlayarak sokağa çıktı.

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan Zahide Karakurt(75), evin bahçe kapısı oğlu tarafından kilitlenince duvardan atlayarak sokağa çıktı. O anlar komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde üst katında oğlunun oturduğu iki katlı evin giriş katında oturan Zahide Karakurt (75), koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olmasına rağmen sık sık komşularına gitti. Annesini dışarı çıkmaması konusunda uyarmasına rağmen başarılı olamayan oğlu Yusuf Karakurt, bunun üzerine evin bahçe kapısını zincirleyerek kilitledi. Salı günü dışarı çıkmak isteyen Zahide Karakurt, kapının zincirle bağlanarak kilitlendiğini fark etti. Ancak, kararlı olan kadın, bunun üzerine 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına tırmandı ve dışarı çıkmayı başardı. Uyarılara rağmen evde kalmayan kadının duvara tırmanarak sokağa çıkışı da bir komşusu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA