Oğlu ile Toroslar'da koyun sürüsü otlatan kadın ailesinin geçimini sağlıyor
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Toros Dağları, Seydişehir, Konya, Güncel

Oğlu ile Toroslar'da koyun sürüsü otlatan kadın ailesinin geçimini sağlıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, eşi cezaevinde olan Havva Pomay, toplam 200 koyunluk sürüyü Toros Dağları'nda otlatarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

08.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:19
Oğlu ile Toroslar'da koyun sürüsü otlatan kadın ailesinin geçimini sağlıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, eşi cezaevinde olan Havva Pomay, toplam 200 koyunluk sürüyü Toros Dağları'nda otlatarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Çatmakaya Mahallesi'nde çiftçilik yapan 45 yaşındaki Pomay, eşinin bir süre önce cezaevine girmesi nedeniyle sahibi oldukları 200 koyunun bakımını üstlenmek zorunda kaldı.

Bunun üzerine harekete geçen Havva Pomay, Toros Dağları'nda ortaokula giden ve zaman zaman kendisine eşlik eden oğluyla birlikte koyunları otlatarak, ailesinin geçimi için mücadele ediyor.

Pomay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunların yavrulama dönemi olduğu için çok zorlandığını söyledi.

Yardımcısı olmaması nedeniyle bazı zamanlarda oğlunun da okula gitmeyerek kendisiyle koyun otlatmaya çıktığını anlatan Havva Pomay, "Tüm işleri kendim yapıyorum. Tarlaları ekiyorum, koyunlara bakıyorum. Şimdi koyunların yavrulama zamanı, zor oluyor ama ekmek parası. Çocukluğum bu işlerin içinde geçti ve 8 yıldır da burada eşimle birlikte hem çiftçilik, hem hayvancılık yapıyoruz. Bu ıssız dağlarda her türlü tehlike var ama bizim için en büyük tehlike, sürüye kurt dalması. Köpeklerimiz var, onların sayesinde oğlumla birlikte buralara kadar geliyoruz. Havalar soğuk. Akşam olunca tekrar köye döneceğiz. Çocuğumun okulundan geri kalmasına üzülüyorum ama ekmek parası. İşimiz bu, yapacak bir şeyimiz yok, mecburuz." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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