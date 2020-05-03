Oğlu ile birlikte virüsü yenen baba: "Öğrenince dünya başıma yıkıldı"
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Oğlu ile birlikte virüsü yenen baba: "Öğrenince dünya başıma yıkıldı"

Oğlu ile birlikte virüsü yenen baba:
03.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:29

Sivas'ta 5 yaşındaki oğlu ile birlikte korona virüsü yenen baba yaşadıklarını anlattı.

Sivas'ta 5 yaşındaki oğlu ile birlikte korona virüsü yenen baba yaşadıklarını anlattı.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 37 yaşındaki Hasan Kıraç ile oğlu 5 yaşındaki Ömer Kıraç'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde 25 Nisan günü tedaviye alınan baba ve oğlu geçtiğimiz gün iyileşerek taburcu edildi. Oğlu ile birlikte evinde 14 gün boyunca karantinada kalacak baba bu süre zarfında yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"Oğlum ateş ve karın ağrısı ile rahatsızlandı"

Kıraç, oğlu Ömer'in yüksek ateş ile karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduklarını ifade ederek, "Oğlum bir akşam ateş ve karın ağrısı ile rahatsızlandı. Acile götürdüm, muayene edildi. Test yapıldı. Ertesi gün sonuç pozitif olarak geldi. Bize telefon açıldı sağlık müdürlüğünden. Eşim ve diğer iki oğlumu alarak hastaneye gittik. Oğlumun yatışı yapıldı. Biz de test verdik. O gün akşam beni arayarak testimin pozitif olduğunu söylediler. Ben de oğlum ile beraber hastaneye yattım. Hastanede 5 günlük bir tedavi süreci uyguladılar. Beş gün sonunda tekrar test yapıldı. Oğlum ile benim testimin negatif çıkması üzerine bizi o gün akşam taburcu ettiler" dedi.

"Dünya başıma yıkıldı"

Kıraç, oğlu Ömer'in testinin pozitif çıktığını öğrendiğinde dünyanın başına yıkıldığını söyleyerek, "Orada sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız bizimle çok iyi ilgilendiler. Tedavimizi çok güzel yönettiler. Biz de onların söylediği her şeye harfiyen uyduk. Pozitif çıktığını öğrendiğimde hiç moralimi bozmadım. Sonuçta bu Rabbimden gelen bir şey. Rabbim bizi sınav ediyor. İnşallah bu sınavı biz hayırlısı ile atlatacağız diyerek düşündüm. Hiç de bir sıkıntı çekmedim. Tedavimizi olduk, oğlum ile şu an evdeyiz. Aileden şu an hastanede yatan ağabeyim, annem ve babam var. Hastalığı atlatan diğer ağabeyim ve küçük bir yeğenim var. Onlar da bizim gibi aynı gün taburcu oldular. Vatandaşlara şunu söylemek istiyorum hiç kimse bana bulaşmaz ya da bende olmaz diye düşünmesin. Bu virüs zaten gözle görülen bir şey değil. Gözle görülen bir şey olmadığı için kimde olduğu belli değil. Herkese bulaşabiliyor. İşi olmayan herkes evinde kalıp, bu süreci atlatmalarını temenni ediyorum. Çocuğumun testinin pozitif çıkması beni şu şekilde etkiledi. Sağlık müdürlüğünden beni aradılar. Ömer Kıraç'ın testi pozitif çıktı dediler. O an dünya başıma yıkıldı. Hiçbir cevap veremedim. Böyle 10-15 saniye kadar kelimeler boğazıma dizildi. Karşıdaki insana cevap da veremedim. Hatta kendisi bana 'Orada mısınız' diye tekrar sesimi duyana kadar birkaç defa tekrar etti. En son ben de kendimi toplayarak 'evet buradayım sizi dinliyorum' dedim. O şekilde bir görüşmemiz oldu" ifadelerini kullandı.

"Ailemizde yaklaşık 8 kişiye bulaştı"

Kıraç, oğlu ile birlikte ailesinden 8 kişiye virüsün bulaştığını belirterek, "Bir cenaze ortamı olmuştu. Cenaze ortamına akrabalar da İstanbul'dan gelenler oldu. Tabi hangisinde olduğunu bilemiyoruz. Onlardan aile büyüğümüzden birine bulaştı. Ondan da bize dağıldı, bu şekilde oldu. Ailemizden yaklaşık 8 kişiye bulaştı. 8 kişiden beşimiz taburcu olduk. Şu an babam, annem ve abim hastanede tedavi ediliyor" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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