Oğlu İdo'nun Can Güvenliği Hakkında Tehditler Alan İbrahim Tatlıses, Savcılığa Başvurdu

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, İbrahim Tatlıses, kendisini gizli numaradan arayanların "Oğlun İdo Tatlıses'i öldüreceğiz" sözleriyle şoke oldu. Savcılığa başvuran İbrahim Tatlıses, "Oğlum İdo Tatlıses'in can ve mal güvenliği sağlansın" dedi. Savcılık soruşturma başlattı.

"İDO'YU ÖLDÜRECEĞİZ"

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 28 Haziran günü oğlunun ve kendisinin albümlerinin dağıtım şirketi olan Esen Müzik'e gitti. Sarıyer'de bulunan şirketin santrali çaldı. Numarası belirsiz hat, çalışan tarafından yanıtlandığındaysa arayan şahıs, "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu öldüreceğiz" şeklinde sözler söyleyip kapattı.

DEFALARCA ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Gelen telefon, çalışan tarafından yetkililere iletilince İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurdu. Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, oğulları İdo ve Ahmet Tatlıses'in defalarca ölümle tehdide maruz kaldığını belirtti. Tatlıses dilekçesinde, İdo'nun Yalova'da vereceği konsere ölüm tehdidiyle çıkmak zorunda kaldığını ve konserin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini beyan etti.

İDO'NUN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINI İSTEDİ

Oğlu İdo'yu ölümle tehdit eden şahsın cezalandırılmasını isteyen İbrahim Tatlıses, İdo'nun can güvenliğinin sağlanmasını istedi. Tatlıses'in şikayetinin ardından, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.