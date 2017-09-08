Oğlu İçin Bisiklet Turuna Çıktı

Antalya'da, 'kemik kanseri' hastalığı nedeniyle 6 yıl önce oğlu Cem Ortaçakıroğlu'nu kaybeden Coşkun Ortaçakıroğlu, oğlunun yakalandığı hastalığa dikkat çekmek için çıktığı bisiklet turunda 17'inci il olan Manisa'ya geldi.





Salihli ilçesinde mola veren 64 yaşındaki Ortaçakıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu 20 yaşında iken 'kemik kanseri' hastalığı nedeniyle kaybettiğini belirterek bisiklet turunu 64 günde tamamlayacağını söyledi.



Ortaçakıroğlu, emekli olduğunu ve Antalya'da yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Oğlum Cem, 2008 yılında 'Kemik Kanseri' hastalığına yakalandı. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen oğlumu 2011 yılında henüz 20 yaşında iken kaybettim. Bunun üzerine oğlumun adını yaşatmak, bu hastalığa dikkat çekmek için bir güzergah belirledim ve bu güzergahı bisiklet ile dolaşmaya başladım. Bisiklet turu kapsamında 20 ile gitmeyi hedeflemiştim. Şu ana kadar ise 17 ili gezdim."



Ortaçakıroğlu, "Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 300 kilometre yol kat ettim. Günlük ortalama 30 kilometre yol kat ettiğimde oldu, 155 kilometrede. Hesaplamalarıma göre yaklaşık 300 kilometre daha yolum var. İzmir Belkahve, Selçuk ve Aydın'dan sonra Denizli'de turu tamamlayacağım. Bisiklet turumu 64 gün de tamamlayacak şekilde planladım. Çünkü ben 64 yaşımdayım. Eşimde 1964 yılı doğumlu."



Ortaçakıroğlu ayrıca, geceleri daha güvenli olduğu için benzin istasyonlarında çadır kurarak konakladığını kaydetti.