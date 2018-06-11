Oğlu AIDS Yüzünden Ölen Kayınvalide "Hastalığı Sen Bulaştırdın" Deyip Gelinine Dava Açtı!

İstanbul'da yaşayan Ö. Ç., AIDS nedeniyle 10 yıl gördüğü tedavinin ardından 35 yaşında hayatını kaybetti. Ö. Ç.'nin annesi, savcılığa başvurup "Hastalığı oğluma resmi nikâh yapmadan birlikte olduğu ve torunumun annesi olan kadının bulaştırdığını tahmin ediyoruz" diyerek şikâyetçi oldu.

"AIDS TAŞIDIĞINI ÇOK SONRA ÖĞRENDİM"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 30 yaşındaki A. K.'nın ifadesi alındı. Genç kadın, 2003 yılında resmi evlilik yapmaksızın birlikte yaşadıklarını ve 2 yıl süren bu evlilikten bir kız çocukları olduğunu söyledi. Öztürk Ç.'nin HIV taşıdığını çok sonra öğrendiğini belirten A. K., "Onun AIDS'li olduğunu öğrenince ben de hastaneye başvurdum. AIDS taşıdığımı almış olduğum tahlil sonucundan öğrendim. Şu an birlikte olduğum erkek arkadaşıma da AIDS testi yaptırdık. Ancak onda virüs tespit edilmedi" dedi. Şu anki erkek arkadaşından önce de 6 yıl birliktelik yaşadığı bir erkek arkadaşının olduğunu ve onda da AIDS çıkmadığını ifade eden A. K., "Öyle bir şey olsaydı kızımda da olması gerekirdi. Onda da AIDS olmadığına dair rapor aldık" diye konuştu.

GİZLEYEREK SUÇ İŞLEDİ

Savcılığın görüşünü sorduğu Adli Tıp Kurumu, raporunda AIDS'in ilk kez Ö. Ç.'de 2006'da tespit edildiğini, virüsün A. K.'dan bulaştığının kabulü halinde ölüm olayında illiyet bağı (nedensellik bağı) bulunacağını ancak AIDS'in cinsel yolla, kan nakliyle, enjektör gibi cisimlerin batması gibi yollarla bulaşabileceğini belirtti. A. K.'nın kendisinde bulunan AIDS'i Ö. Ç.'den gizleyip cinsel ilişkiye girdiğini vurgulayan savcılık, bu şekilde kadının suç işlediğini kaydetti. A. K. hakkında, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"BEN VİRÜS BULAŞTIRMADIM"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müşteki olduğu davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık A. K., 15 yaşında Ö. Ç. ile evlendiğini, aldatıldığı için 2 yıl süren birlikteliklerini noktaladığını söyledi. Kendisinde virüs olduğunu eşiyle ayrıldıktan sonra öğrendiğini dile getiren A. K., "Ben kendisine virüs bulaştırmadım. Suçsuzum" ifadesini kullandı.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Habertürk'ün haberine göre mahkeme heyeti, Ö. Ç.'ye AIDS'in sanıktan bulaşmış olabileceği nedeniyle savcılığın dava açtığını ancak Adli Tıp Kurumu raporunu da dikkate alıp AIDS'in maktule nerede ve hangi yolla bulaştığının tespit edilemediğini bildirdi. Sanığın AIDS taşıması ile maktulün ölümü arasında illiyet bağı olup olmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamayacağını vurgulayan mahkeme, mahkûmiyete yeterli kesin ve inandırıcı delil olmadığını ifade ederek beraat kararı verdi.