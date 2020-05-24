Oğlu gözü önünde öldürülen anne kalbine yenik düştü
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Oğlu gözü önünde öldürülen anne kalbine yenik düştü

DİYARBAKIR'da hayvan otlatma tartışması nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Nevab Salamboğa (27) öldürüldü.

Oğlu gözü önünde öldürülen anne kalbine yenik düştü
24.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:19

DİYARBAKIR'da hayvan otlatma tartışması nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Nevab Salamboğa (27) öldürüldü. Oğlu gözü önünde vurulan anne Necla Salamboğa (50) da kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Olayın ardından kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alındı, 11 tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.

Olay, dün akşam Kayapınar ilçesi kırsal Sağkulak Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. ve A.G. arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. Büyüyen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Nevab Salamboğa vurularak ağır yaralandı. Oğlunun vurulduğu gören anne Necla Salamboğa da kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda komando ile sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlu ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ancak Nevab Salamboğa ile annesi Necla Salamboğa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından mahallenin giriş -çıkışında güvenlik önlemleri alan jandarma, kavgaya karışanlardan 2'sini saklandıkları kümeste, 9'unu da farklı adreslerde yakaladı. 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada 11 tüfek, biri kurusıkı, 4 tabanca ile çok sayıda mermi, fişek ve kasatura ele geçirildi.

Öte yandan kavgaya karışanlara ayrıca sosyal mesafe kurallını ihlal ettikleri için idari para cezası verildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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