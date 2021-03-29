KOCAELİ Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı
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KOCAELİ Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ş.K. tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı.

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Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ş.K. tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı. Ş.K. gözaltına alınırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay gece saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi 1136 Sokak'ta bulunun apartmanda meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan Ş.K ile oğlu Y.K. arasında tartışma çıktı. Ş.K. önce oğlu Y.K ardından da gelini E.K. ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Tartışmaları duyan mahalle sakinleri polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık geldi. Yaralılar ambulans ile Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ş.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı
KOCAELİ Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı
KOCAELİ Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı
KOCAELİ Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı
KOCAELİ Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı
KOCAELİ Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı
KOCAELİ Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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