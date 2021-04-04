Oğlu ev hapsinde tutulan eski Ürdün Kraliçesi'nden, "gerçeklerin ortaya çıkarılması" çağrısı
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Oğlu ev hapsinde tutulan eski Ürdün Kraliçesi'nden, "gerçeklerin ortaya çıkarılması" çağrısı

Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Oğlu ev hapsinde tutulan eski Ürdün Kraliçesi'nden, 'gerçeklerin ortaya çıkarılması' çağrısı

Ürdün'ün eski Kraliçesi Nur el-Hüseyin, oğlu Prens Hamza bin Hüseyin'in ev hapsinde tutulması ve üst düzey isimlerin gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "gerçeklerin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması" çağrısında bulundu.

Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı
Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı

Ürdün'ün eski Kraliçesi Nur el-Hüseyin, oğlu Prens Hamza bin Hüseyin'in ev hapsinde tutulması ve üst düzey isimlerin gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "gerçeklerin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması" çağrısında bulundu.

Prens Bin Hüseyin'in annesi Kraliçe Nur, Twitter hesabından paylaştığı mesajla, Ürdün'de dün gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösterdi.

Kraliçe Nur, "Bu çirkin iftiraya uğrayan tüm masumlar için gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve adaletin sağlanmasını diliyorum. Allah onları korusun ve esirgesin." ifadelerini kullandı.

Eski Ürdün Kralı Hüseyin'in son eşi Kraliçe Nur, ülkesinin yanı sıra dünya çapında da tanınırlığa sahip.

Ürdün'de üst düzey isimler gözaltında

Ürdün'de dün akşam Kral 2. Abdullah'a yönelik bir komplo girişimi nedeniyle üst düzey kişilerin gözaltına alındığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve beraberindeki bazı kişilerin güvenlik nedenleriyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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