OĞLU ELİNE YENİ GEÇEN VİDEOYU EN ANLAMLI GÜNDE PAYLAŞTI... PROF DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN DUYGULANDIRAN MESAJI...
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OĞLU ELİNE YENİ GEÇEN VİDEOYU EN ANLAMLI GÜNDE PAYLAŞTI... PROF DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN DUYGULANDIRAN MESAJI...

14.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:09

KORONAVİRÜSE yakalanarak hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun, bir kaç yıl önce çekilen ve 14 Mart Tıp Bayramı'nda öğrencilerine verdiği mesajları içeren videosu ortaya çıktı.

KORONAVİRÜSE yakalanarak hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun, bir kaç yıl önce çekilen ve 14 Mart Tıp Bayramı'nda öğrencilerine verdiği mesajları içeren videosu ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanıydı? 1 Nisan günü yaşama veda eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramını kutlayamadı. Ancak oğlu Onur Taşcıoğlu, eline yeni geçen babasının 4-5 yıl öncesine ait bir videosunu, sağlık çalışanları için ayrı önem taşıyan bugünde paylaştı. O videoda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 'Çocuklarım dediği öğrencileri ile meslektaşlarının Tıp Bayramı'nı kutlayıp nasihatlarda bulunuyor.

MESLEĞİNİZİ SEVİN VE BUNUNLA MUTLU OLMAYA ALIŞIN

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, bir kaç yıl önce tıp bayramını kutlamak için kayda alınan videoda şunları söylüyor Sevgili çocuklarım? Önce çocuklarım diyeceğim, sonra öğrencilerim diyeceğim, sonra da meslektaşlarım diyeceğim. Sevgili doktorlarım, 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Çok onurlu, çok güzel bir mesleğe adım atacaksınız. Dilerim, hep bu mesleği yapmaktan dolayı insan sevgisi ile dolu olup mutlu ve uzun ömürlü, sağlıklı bir meslek yaşamı sürersiniz. Ben sizleri seviyorum, mesleğinizi sevin ve bununla mutlu olmaya alışın.

BİR VİDEO BU KADAR ANLAMLI OLAMAZ

Onur Taşcıoğlu herkesi duygulandıran o videoyu sosyal medya hesabından, 'Bir video bu kadar anlamlı olamaz! Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun 14 Mart Tıp Bayramı mesajı. Sanki bugün gibi' mesajıyla paylaştı.

OĞLU ELİNE YENİ GEÇEN VİDEOYU EN ANLAMLI GÜNDE PAYLAŞTI... PROF DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN DUYGULANDIRAN MESAJI...
OĞLU ELİNE YENİ GEÇEN VİDEOYU EN ANLAMLI GÜNDE PAYLAŞTI... PROF DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN DUYGULANDIRAN MESAJI...
OĞLU ELİNE YENİ GEÇEN VİDEOYU EN ANLAMLI GÜNDE PAYLAŞTI... PROF DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN DUYGULANDIRAN MESAJI...
OĞLU ELİNE YENİ GEÇEN VİDEOYU EN ANLAMLI GÜNDE PAYLAŞTI... PROF DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NUN DUYGULANDIRAN MESAJI...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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