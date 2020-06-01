Oğlu dolandırdı babası sakladı
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Oğlu dolandırdı babası sakladı

Oğlu dolandırdı babası sakladı JASAT dolandırılan 250 bin TL'lik altınları gömüldüğü ağacın altından çıkardı Telefon dolandırıcılarının çaldığı altınları gömerek sakladığı ortaya çıktı Denizli'de telefonla aradıkları yaşlı kadına kendilerini sahte savcı olarak tanıtıp yaklaşık 250 bin...

01.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:50

Oğlu dolandırdı babası sakladı

JASAT dolandırılan 250 bin TL'lik altınları gömüldüğü ağacın altından çıkardı

Telefon dolandırıcılarının çaldığı altınları gömerek sakladığı ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de telefonla aradıkları yaşlı kadına kendilerini sahte savcı olarak tanıtıp yaklaşık 250 bin TL'lik altınını dolandıran şahısların, altın ve paraların ağacın altına gömerek sakladıkları ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından bulunan gömüyü ise dolandırıcılık çetesinin içinde olan ve tutuklanan şahsın babasının sakladığı ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan M.Y. isimli kadını telefon ile arayan dolandırıcılar kendilerini hakim olarak tanıtıp yaşlı kadına bir kuyumcuda soygun yapılıp, cinayeti işlendiğini ve olay yerinde kendisinin kimliğinin bulunduğunu söyledi. M.Y.'ye evine bir kadın savcının yanında polisle gelip arama yapacağını ve eğer evde altın varsa soygunda çalınan altınlar ile karşılaştırılması için alınacağını söyledi. dolandırıcılara inanan yaşlı kadın bulunan ve yaklaşık 250 bin TL'yi bulan altınları sahte savcıya verdi. Altınları alan kadın ve erkek dolandırıcı ise olay yerinden geldikleri arabaya binerek ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçerek olay yerine giderek çalışma başlattı.

Olayda 3 kişi tutuklandı

Yapılan çalışmada JASAT timi önce dolandırıcılıkta kullanılan araç plakası üzerinden şahısların kimliğine ulaştı. Ardından operasyon için harekete geçen ekipler dolandırıcılık çetesi üyesi Hasan Y. (19), Dilan Ç. (19), Fikri A. (23), Mehmet D. (23), Özen E. ve Selim S. isimli şahısları Denizli merkezli Bursa ve Antalya'da eş zamanlı düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Para ve altın dolu poşet içindeki gömüyü JASAT timi böyle çıkardı

Soruşturmayı derinleştiren JASAT timi şahısların dolandırdığı altınlarında peşini düştü. Bir hafta Bursa'da inceleme yapan ekipler, tutuklu sanıklardan Hasan Y.'nin babası Ali Y'yi gözaltına alan tim dolandırılan altınların Kestel ilçesinde arazide ki bir ağacın dibine poşetle gömüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Ali Y., ile bölgeye giden JASAT timi dolandırılan altınları eliyle koymuş gibi buldu. Bazıları bozdurularak paraya çevrilmiş 250 bin TL değerindeki altın ve paralar JASAT timi tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayın ardından adliyeye sevk edilen Ali Y., ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, poşet içinde gömülen altın ve paraların çıkarılma anı sie jandarma kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Oğlu dolandırdı babası sakladı

Kaynak: İHA

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