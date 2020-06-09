Oğlu cinsel istismar nedeniyle intihar eden anne duruşma sonrası bayıldı TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, intihar eden Emre Y.'ye (23), 9 yaşından itibaren cinsel istimarda bulunuğu öne sürülen V.T.'nin (68), tutuklu yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasının ardından acılı anne Hülya Oya Y., baygınlık geçirdi, ablalar ise gözyaşı döktü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, intihar eden Emre Y.'ye (23), 9 yaşından itibaren cinsel istimarda bulunuğu öne sürülen V.T.'nin (68), tutuklu yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasının ardından acılı anne Hülya Oya Y., baygınlık geçirdi, ablalar ise gözyaşı döktü. Ailenin avukatı Merve Uçanok, "Yürürlüğe giren infaz yasası ile birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu" dedi.

Çorlu'da 9 yaşından itibaren 9 yıl boyunca akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğrayan Emre Y., geçen 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, intihar etti.

Emre Y.'nin intiharından 1 ay önce, ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan V.T.'nin 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattığı, V.T. ile yüz yüze gerçekleşen görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan V.T., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 3 ay sonra görülen ilk duruşmada da tahliye edildi.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine V.T., 19 Ağustos 2019'da Çanakkale'de yakalanarak, yeniden tutuklandı.ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİTutuklu sanık V.T. bugün görülen 4'üncü duruşmaya, Çanakkale Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Sanık ve mağdur avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık avukatlarının ev hapsi ile tahliye talep ettiği duruşma, V.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi. Duruşma sonrasında, Emre Y.'nin annesi Hülya Oya Y., baygınlık geçirdi. 112 ekiplerinin müdahale ettiği anne, hastaneye kaldırıldı. Emre Y.'nin ablaları Aslı Nur K., Derya G.ve Zehra Nazlı K. da gözyaşları döktü.'MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ' Ailenin avukatı Merve Uçanok, sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin verilen kararın yerinde olduğunu söyleyerek, "Aylardır uğraşıyoruz, Emre için bir mücadele veriyoruz. Adalet yerini bulsun diye uğraşıyoruz. Burada en iyi kararı çıkarabilelim diye uğraşıyoruz. Burada en iyi sonucu alsak bile bugün aramızda olmayan Emre'yi geri getiremeyeceğiz belki, bugün Emre'nin ailesi, sevdikleri burada. Buradan çıkacak sonuç belki bu özlemi dindirmeyecek, acılara son vermeyecek ancak yargılamanın sonucunda çıkacak adil bir karar, eminim ki vicdanları biraz olsun rahatlatacak. Biz de bu yüzden bu davada mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi. 'BU SUÇU İŞLEYENLERE HİÇBİR ZAMAN MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ' Yürürlüğe giren infaz yasasını hatırlatan ve bu yasa ile birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara müsamaha gösterilmeyeceğinin bir kez daha vurgulandığını kaydeden Uçanok, "Yürürlüğe giren bu yasa ile birlikte aslında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu. Ben de burada, herkesin karşısında bir kez daha vurgulamak istiyorum; Bu suçu işleyen kişilere karşı hiçbir yerde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Çünkü artık hepimiz isyan ediyoruz. Çocuklarımıza uzanan bu kirli ellerin hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA