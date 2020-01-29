Oğlu babasını evinde ölü olarak buldu
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Oğlu babasını evinde ölü olarak buldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 63 yaşındaki Abdülkadir Balcı oğlu tarafından evinde ölü olarak bulundu.

29.01.2020 22:55 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:00
Oğlu babasını evinde ölü olarak buldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 63 yaşındaki Abdülkadir Balcı oğlu tarafından evinde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre Balcı'nın yaklaşık 12 saat önce öldüğü tespit edildi.


Olay, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki Abdülkadir Balcı, oğlu tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu. Babasının bu durumunu gören oğlu, 112 Acil Servis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Balcı'nın öldüğünü tespit etti. Olay yerine polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre Balcı'nın yaklaşık 12 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Balcı'nın kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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