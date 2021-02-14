Oğlu alkollü sürücü kurbanı olan baba, kazandıkları tazminatı kanser tedavisi gören çocuklara harcayacak
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Oğlu alkollü sürücü kurbanı olan baba, kazandıkları tazminatı kanser tedavisi gören çocuklara harcayacak

14.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:02

İzmir'de, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu 16 yaşındaki müzisyen oğlunu kaybeden baba, açtığı davada kazandığı manevi tazminatı, evladının yaşamını yitirdiği hastanede kanser tedavisi gören çocuklar için bağışlayacak.

İzmir'de, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu 16 yaşındaki müzisyen oğlunu kaybeden baba, açtığı davada kazandığı manevi tazminatı, evladının yaşamını yitirdiği hastanede kanser tedavisi gören çocuklar için bağışlayacak.

Bora Aşçılar, 24 Mart 2017'de, solfej dersinden çıktıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken, Mehmet Emrah K'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

1,03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, hakkında açılan davada 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi de bu kararı onadı.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Aşçılar ailesinin açtığı manevi tazminat davasında anne Hayal Aşçılar'a 100 bin lira, baba Osman Aşçılar'a da 100 bin lira ödenmesine karar verdi.

Aşçılar çifti de manevi tazminat parasını oğullarının yaşamını yitirdiği hastanedeki çocuklar için bağışlama kararı aldı.

Aie bu sayede 16 yaşında kaybettikleri evlatlarının yaşamında sergilediği duyarlı davranışları ölümünden sonra da devam ettirerek çektikleri acıyı hafifletmeye çalışıyor.

"Hasta çocuklarımızla organik bağ oluşturmak istiyoruz"

Baba Osman Aşçılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşından beri gitar çalan oğlunun, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde zaman zaman grubuyla lösemili çocuklara müzik dinletisi verdiğini anlattı.

Aşçılar, manevi tazminat parasını oğlunun hayatını kaybettiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin çocuk bölümü için harcayacaklarını söyledi.

Tazminatı kazandıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan Nevvar-Salih İşgören Çocuk Hastanesinde kanser tedavisi çocuklar için harekete geçtiklerini ifade eden Aşçılar şöyle konuştu:

"Hastanede kalan çocuklarımıza bir ev ortamı sağlamak istiyoruz. Yatmış oldukları odada bilgisayarından televizyonuna, interneti, çizgi film kahramanları duvarlarında olacak. Yataklarını kendilerine göre eğlenceli çarşaflar ve perdelerle tefriş edeceğiz. Hasta çocuklarımızla organik bağ oluşturmak istiyoruz. Amacımız Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin çocuk bölümünde çocukları hasta psikolojisinden kurtaracak her türlü eşyayı almak. Oyun parkı ya da oyuncak olabilir, çocukların hastane korkusundan ve psikozundan çıkmalarını istiyoruz. Bunları yaptığımız sürece Bora'nın adına bir şeyler yaptığımızı, gençlerimize ve çocuklarımıza faydalı olabileceğimizi düşünüyoruz. Her destek yeni bir heyecan, umut ve güzellik katıyor bize. Bora'yla beraber yaşıyor gibiyiz. Bora'yı kaybettikten sonra kitaplığında hastanede çekilmiş çocuklarla oynarken fotoğraflarını bulduk. Gizli bir kahramanlık yapmak istiyordu diye düşünüyorum."

Osman Aşçılar, hastane yetkililerinden de olumlu dönüş aldıklarını vurguladı.

Oğlu alkollü sürücü kurbanı olan baba, kazandıkları tazminatı kanser tedavisi gören çocuklara harcayacak
Oğlu alkollü sürücü kurbanı olan baba, kazandıkları tazminatı kanser tedavisi gören çocuklara harcayacak
Oğlu alkollü sürücü kurbanı olan baba, kazandıkları tazminatı kanser tedavisi gören çocuklara harcayacak
Oğlu alkollü sürücü kurbanı olan baba, kazandıkları tazminatı kanser tedavisi gören çocuklara harcayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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