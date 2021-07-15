Oğlu 15 Temmuz'da şehit edilen baba, terörle mücadeleden memnun
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Oğlu 15 Temmuz'da şehit edilen baba, terörle mücadeleden memnun

Oğlu 15 Temmuz'da şehit edilen baba, terörle mücadeleden memnun
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

FETÖ'nün darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, terörle mücadelede gelinen noktayı başarılı bulduğunu, terör illetinin ülkeden silineceğine inandığını söyledi.

FETÖ'nün darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, terörle mücadelede gelinen noktayı başarılı bulduğunu, terör illetinin ülkeden silineceğine inandığını söyledi.

Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tellidede Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ve dernekler tarafından şehitlik anıtına çelenk bırakıldı.

Şehitlik hatıra defterine düşüncelerini aktaran Aksoy, konuşmasında, şehitlerin uğruna can verdiği vatanı sonsuza kadar yaşatacaklarını ifade etti.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tören kapsamında, darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in kabrinin bulunduğu Kemer Mezarlığı içindeki şehitlik de ziyaret edildi.

Vali Aksoy ve Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, oğullarının kabrini ziyaret eden baba Nihat Eker ve anne Güzel Eker ile sohbet etti.

Oğlunun fotoğrafının bulunduğu mezar taşına sarılan şehidin annesi Güzel Eker'i kadın polisler teskin etmeye çalıştı.

Baba Nihat Eker, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminin asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

"Vatan sağ olsun." diyen Eker, şöyle devam etti:

"Bizim oğlumuz şerefiyle gitti. Vatanı, bayrağı ve milleti için şehit oldu. Helal, hoş olsun. Peygamberimize komşu oldu. Allah şehitlerimizden razı olsun. FETÖ'cülere lanet okuyorum ama Kur'an'dan dolayı bedduaya girmiyorum. Onları Allah'a havale ediyorum. Zaten toplum olarak onları derdest ettik. En yüksek cezaları da aldılar. İnşallah oralardan da bir daha çıkamazlar. Ama benim temennim bu milletin paralarıyla onları orada beslenmesinler.

Onlar bu vatana ihanet etti. Kendi halkını, vatandaşını, meslektaşını vurdular. Rabbim bunlara gün yüzü göstermesin. Bu terör illeti benim ülkemden silinecek. Çok şükür büyük bir başarıyla da terörün sonunu getiriyoruz. Kim ne derse desin çok güzel hareket ediyoruz. Bu ülkeyi refaha çıkaracağız. Ekonomiymiş... Bunların hepsi düzelir. Önemli olan birlik ve beraberliğin sağlanması. Bu ülke, vatan bizim. Bizim bizden başka dostumuz yok. Birbirimize sahip çıkıp vatanımızı, bayrağımızı korumalıyız."

Programa, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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