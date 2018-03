Öğle Yemeklerine En Az 10 Tl, En Fazla 30 Tl Harcıyoruz

Hızlı şehirleşme ve iş dünyasında her geçen gün artan stres, tüketicilerin beslenme alışkanlıklarında da etkisini gösteriyor. Kapıya servis ev yemeklerini abonelik modeliyle sunan Meal Box tarafından yapılan Yemek Tüketimi Araştırması'nda, her üç tüketiciden ikisinin (%68) en az bir öğünü dışarıda yediği ortaya çıktı. Bilişim, gıda, reklamcılık, e-ticaret ve sağlık gibi çeşitli sektörlerden Meal Box aboneleriyle yapılan ankete katılanların yarısı (%50,6), her gün yemek seçerken çok zorlandıklarını dile getiriyor. Buna karşın, tüketicilerin %49,4'ü ev yemeğiyle beslenmeyi tercih ediyor.

TÜKETİCİLER ET YEMEYİ SEVİYOR, SICAK TESLİMAT İSTİYOR

Yakın zamanda porsiyonlarını büyüten ve aylık menülerinde etli yemeklerin oranını artıran Meal Box, tüketim araştırmasında da buna paralel bir beklentiye dikkat çekiyor. Ankete katılan kullanıcılar arasında etli yemek tercih edenler %59,7 ile ilk sırada geliyor. Sebze yemeği sevenler %28,6 ile ikinci olurken, bakliyat ve salata tercih edenlerin oranı %11,7'de kalıyor. Yemek tercihleri değişse de servis beklentileri neredeyse tüm kullanıcılar için aynı: Katılımcıların %96,1'i yemeklerinin sıcak olarak kendilerine servis edilmesini istiyor.

"HİJYENİN BEDELİ EN FAZLA 25 TL OLMALI"

Yedikleri yemeğin ödemesini yarı yarıya (%50,6) kredi kartıyla yapan katılımcıların nakit ve yemek kartı kullanımı ise %24,7'de eşitleniyor. Tüketicilerin %93,6'sı bir öğünlük yemek için 10-30 TL arası harcama yapıyor. Makul hijyenik koşullarda bir öğün yemeğin ücretinin 25 TL ve altı olması gerektiğini düşünenlerin oranı da %93,2 olarak dikkat çekiyor.

TAZE, SAĞLIKLI, LEZZETLİ VE DOYURUCU MENÜLER

Yakın dönemde çevre dostu kâğıt servis kaplarıyla porsiyonlarını büyüten Meal Box, usta şeflerin hijyenik koşullarda hazırladığı sağlıklı, lezzetli ve besleyici dört çeşit yemeği her gün ev ve ofislere sıcak olarak teslim ediyor. "Öğle yemeğinde ne yesem" tereddüdünü ortadan kaldıran Meal Box'ın öğün ücreti 1 aylık aboneliklerde günlük 19,90 TL; 3 aylık aboneliklerde ise günlük 16,90 TL olarak sunuluyor.