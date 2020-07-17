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Öğle yemeğini yemek için Çalıkuşu Feride'nin köyüne gidiyorlar...

Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu Romanı'na konu olan Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nde 43 kadın kooperatif kurarak konak açtı.

Öğle yemeğini yemek için Çalıkuşu Feride'nin köyüne gidiyorlar...
17.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:51

Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu Romanı'na konu olan Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nde 43 kadın kooperatif kurarak konak açtı. Zeyniler Köyü şehir merkezine 5 dakika mesafede olunca Bursa'da çalışanlar öğle yemeklerini yemek için konağa akın ediyor. Köyün şehre uzaklığı 2,5 kilometre ancak hava sıcaklığı 5 derece birden düşüyor. Zeyniler Köyü, sıcaktan bunaları da ağırlıyor.

Yıldırım ilçesi Zeyniler köyü Uludağ'ın eteklerinde olması sebebiyle adeta saklı bir cennet. 800 rakımda bulunan köy Bursa şehir merkezine 5 dakika uzaklıkta. Köydeki hava sıcaklığı şehir merkezine göre 5 derece daha düşük. Hal böyle olunca şehirde öğle yemeğine çıkacaklar soluğu burada alıyor.

Çalışanlar yemeğe çıkmadan yarım saat önce köyde kadınların işlettiği konağı arayarak siparişlerini veriyor. 5-10 dakikada köye çıkan çalışanlar hava sıcaklığının 5 derece düşmesiyle sıcak yaz günlerinde serin serin yemek yemenin keyfini çıkartıyor. Zeyniler köyü kadınları ise köyde konak açıp burada yörelerine has ev yemekleri yaparak ziyaretçilerine sunuyor.

Uludağ'ın harika doğası arasında yemeklerini yiyen Bursalılar keyifli vakit geçirerek işlerine dönüyor. Köyü manzarası ve doğal güzellikleriyle çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlıyor.

Köylü kadınların işlettiği konakta yemek yemek için gelen misafirler, "Burası çok güzel burada yemek yemek çok keyifli 2,5 kilometre aşağıda şehir merkezinden buraya 10 dakikada gelebiliyorsunuz. Burada hava sıcaklığı Bursa şehir merkezine göre 5 derece daha düşük. Yemekler çok harika. Yapanların ellerine sağlık" dedi,

Zeyniler Çalı Kuşu Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar, "Köyümüze gelin gelen ve köyümüzün kendi kızları hepimiz kooperatif çatısı altında birleştik. İşlettiğimiz konakta gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz. Burada 43 ortak kadınımız var. Bunlardan 23 tanesi burada aktif olarak çalışıyor. Biz Ahıska Türkleriyiz. Burada yöresel yemeklerimizi sunuyoruz. En meşhur yemeğimiz Hıngal. Farklı çeşitlerde gözleme yapıyoruz. Doğal meyve sularımız var. Burada yetişen meyvelerden kendimizin yaptığı şerbetler şifa kaynağı. Konakta pişen yemekler kadınların evlerinde hazırladığı yemeklerle aynı. Köyümüzün rakımı 800. Bursa'ya 5-10 dakika mesafedeyiz. Şehir merkezine 2,5 kilometre uzaklıkta. Şehir merkezinden buraya gelmek çok kolay. Şehre yakınız ama şehrin kaosundan o derece uzaktayız. Köyümüzün rakımı yüksek olduğu için burada şehir merkezine göre 5 derece daha serinlik var. Şehirde sıcaktan bunalan çalışanlar öğle yemeklerini yemek için köyümüzdeki kadınların işlettiği konağı tercih ediyor. Yemeğe çıkmadan yarım saat önce arayıp siparişlerini veriyorlar. 10 dakika buraya çıkıp yemeklerini yedikten sonra işlerine dönüyorlar. Burada hem yemek yiyorlar hemde nefes alıp serinliyorlar" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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