Öğle Yemeği İçin Aldığı Tostu Yemenli Kardeşlerine Bağışladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Yemen'e Sessiz Kalma" yardım kampanyasına Rizeliler 453 bin lira bağışta bulundu. Bir ilkokul öğrencisinin ise yemek için aldığı tostu bağış sandığına atması duygulandırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Rize Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şube Başkanı İsmail Yalçın'ı ziyaret etti. Polat, "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası kapsamında Rizeli vatandaşların yapmış olduğu 453 bin liralık bağış ile İslampaşa Mahallesi 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin Yemenli kardeşleri için topladığı bağışı teslim aldı. Rize halkına teşekkür eden Polat, kampanya kapsamında yardımların artarak devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin dört bir tarafından minik Kur'an talebelerinin harçlıklarını biriktirerek Yemen'e bağışta bulunduğunu dile getiren Polat, yaşları küçük ama kalpleri kocaman olan çocukların yapmış olduğu bağışları çok önemsediklerini ifade etti. Mehmet Savaş Polat, "Rize'de bizi çok duygulandıran bir olaya şahit olduk. Vakfımızın Rize şubesi il genelinde çok sayıdaki okula kampanya kapsamında bağış sandıkları koydu. İl merkezinde bulunan Doğuşçay İlköğretim Okulundaki bir öğrencimiz Cuma günü gittiği camide hocamızın vaazında 'Yemen için bir öğün yeme' sözünden etkilenerek bağış sandığına öğlen yemeği için aldığı tostu bırakmış. Belli ki kardeşleri açken tok durmayı kendine yedirememiş. Belki cebinde verecek parası yoktu, o an elinde tost vardı ve bağış sandığına onu bıraktı. Sahabevari bir davranış biçimi. Böyle bir nesil geliyor olması, bu hassasiyetteki yavrularımızın olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tost, halen sandığın içinde atılan paralarla birlikte duruyor. Bu manzara bizi çok duygulandırdı" dedi.

Müftülük ziyaretinin ardından Polat, yaklaşık iki ay önce göreve başlayan Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti. Vakıf çalışmaları ve "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası hakkında bilgi veren Polat, Çeber'e Kur'an-ı Kerim hediye etti. Daha sonra ilçe müftüleri ile bir araya gelen Polat, gönüllülük alanında yapılması gereken çalışmaları anlattı. Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından birisi olduğunu ve sadece insani yardım çalışmaları yürütmekle yetinmediğini anlatan Polat, yürütülen faaliyetler sonrasında ihtida hikayelerinin ortaya çıktığını söyledi. İnsanların yanına sadece yardım toplamak için gidilmemesi gerektiğini, normal zamanlarda da gerekirse köy köy, mahalle mahalle gezilerek vakfın bu zamana kadar yaptığı çalışmalar ve devam eden faaliyetlerle ilgili bilgilendirmeler yapılması gerektiğine dikkat çeken Polat, "İnsanların gönlüne girerek gönüllü olmalarını sağlamamız gerekiyor. Bizim dolduramadığımız boşlukları art niyetli gruplar dolduruyor ve insanlar o yöne kanalize oluyor. Biz cami cemaatiyiz. Kendimizi doğru ve etkili anlatmamız durumunda insanların gönlünde biz oluruz. Bu konuyu vakıf olarak çok önemsiyoruz" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA