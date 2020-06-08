- Öğle saatlerinde TEM'de dikkat çeken yoğunluk- TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi
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- Öğle saatlerinde TEM'de dikkat çeken yoğunluk- TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

- Öğle saatlerinde TEM'de dikkat çeken yoğunluk TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi Kontrollü normal hayata geçişin ikinci haftasında öğle saatlerinde TEM otoyolunda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

08.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:41

- Öğle saatlerinde TEM'de dikkat çeken yoğunluk

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - Kontrollü normal hayata geçişin ikinci haftasında öğle saatlerinde TEM otoyolunda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Yoğunluk ile araçlar adım adım ilerlerken trafik durma noktasına geldi.

Korona virüse karşı normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte İstanbul trafiği yeniden yoğunlaştı. Bahçeşehir'den Mahmutbey gişelerine kadar uzanan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen TEM otoyolunda trafiğin adeta durma noktasına geldiği gözlemlendi. TEM'de öğle saatlerindeki yoğunluk dikkat çekti.

- Öğle saatlerinde TEM'de dikkat çeken yoğunluk- TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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