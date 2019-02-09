Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"PYD/YPG'lilerin elinde müttefiklerimizin bombaları var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD/YPG'li katillerinin elinde müttefiklerimizin bombaları var" dedi. Erdoğan, Tank Palet Fabrikası ile ilgili de, satılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

...

Kartal'da hayatını kaybeden Alemdar ailesi üyelerine veda

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanında hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik'te cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

...

Okul çevreleri ve servisler denetlendi: 2. 675 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA