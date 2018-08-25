Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erzincan'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 3 yaralı

Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Tartıştığı şahsın elini kesti

İstanbul Sultanbeylli'de alacak verecek yüzünden tartışan 2 kişiden biri dönerciden aldığı döner bıçağıyla dehşet saçtı. Döner bıçaklı saldırgan kavga ettiği şahsın elini bilekten keserken, yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Arkasında sevgilisiyle tek teker üstünde gitti

Avrasya Tüneli'ne yasak olmasına rağmen motosikletiyle giren şahıs, başına kask bile takmadan arkasındaki sevgilisiyle trafikte metrelerce tek teker üstünde gitti. Herkesin canını tehlikeye atan adam, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı.

(İHA)