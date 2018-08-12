Öğle Bülteni

Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari - Hakkari'de düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul - Maltepe D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil, önce bir otomobile, ardından da kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Taksicilerle kuryenin kavgası kamerada

İstanbul - Taksim Meydanı'nda taksicilerle bir motorlu kurye arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

(İHA)

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