Öğle Bülteni

Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

44 terörist etkisiz hale getirildi: 5'i üst düzey

Ankara - 30 Temmuz-6 Ağustos haftasında 25'i ölü toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi.

3 kurucu üye istifa etti

Ankara - İYİ Parti'de 3 kurucu üye, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

Süper Kupa Akhisarspor'un

Konya - Galatasaray'ı penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup eden Akhisarspor Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa'nın sahibi oldu.

(İHA)

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