Öğle Bülteni
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
44 terörist etkisiz hale getirildi: 5'i üst düzey
Ankara - 30 Temmuz-6 Ağustos haftasında 25'i ölü toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi.
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3 kurucu üye istifa etti
Ankara - İYİ Parti'de 3 kurucu üye, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.
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Süper Kupa Akhisarspor'un
Konya - Galatasaray'ı penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup eden Akhisarspor Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa'nın sahibi oldu.
(İHA)