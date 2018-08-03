Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Lüks villaya 44 milyonluk uyuşturucu operasyonu

İstanbul Büyükçekmece'de uyuşturucu hap imalathanesine dönüştürülen havuzlu bir villaya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 44 milyon lirayı bulan 2 milyon 200 bin extacy hap ele geçirildi.

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Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme sonrası ilk açıklama

ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Singapur'da görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme sonrası ilk açıklamasını yaptı.

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'Bedelli askerlik' Resmi Gazete'de

Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 38 şüpheli yakalandı.

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Zam şampiyonu limon oldu

TÜİK verilerine göre temmuz ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 12,86 artan limon olurken erik yüzde 23,66'lık düşüşle fiyatı en fazla düşen ürün oldu.

(İHA)