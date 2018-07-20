Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Konya'da kan donduran olay

Konya'da ağabeyiyle tartışan Suriye uyruklu bir şahıs, 8 aylık hamile yengesini bıçakladı. Ağır yaralanan hamile kadın karnındaki çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

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Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde iş kamyonundan kayan elektrik direği halk otobüsünün içine girdi. Kazada otobüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Baraj önünde sıkışan balıklar havasızlıktan telef oluyor

Kars'ta, yapımı tamamlanan Kars Barajı'nın tünel kapakları kapatılınca on binlerce balık mahsur kaldı. Büyük balıklar vatandaşlar tarafından tutulunca küçük balıklar ise sıkıştığı gölette havasızlıktan ölüme terk edildi.

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Motosikletin üstünde kaldı

Aceleci yaya motosikletin üstünde kaldı.

(İHA)