Öğle Bülteni

Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Güler atandı

Ankara - Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Yeni sistemin ilk kararnameleri yayımlandı

Ankara - Yeni sistemin ilk Başkanı Erdoğan'ın dün yemin ederek kabinesini açıklamasının ardından 1, 2 ve 3 numaralı ilk kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çocuk kaçırma girişimi kamerada

Kaliforniya - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir çocuk kaçırma girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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