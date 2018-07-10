Öğle Bülteni
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Güler atandı
Ankara - Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.
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Yeni sistemin ilk kararnameleri yayımlandı
Ankara - Yeni sistemin ilk Başkanı Erdoğan'ın dün yemin ederek kabinesini açıklamasının ardından 1, 2 ve 3 numaralı ilk kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Çocuk kaçırma girişimi kamerada
Kaliforniya - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir çocuk kaçırma girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)