Öğle Bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. 8 terörist daha...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat Haftanin bölgesiyle Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen hava harekatlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Aracın kapısıyla birlikte dışarı fırladı

İstanbul Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, bir kişi aracın kapısıyla birlikte dışarı fırladı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken. 1 kişi de yaralandı.

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Motosikletliler 100 metre sürüklendi

Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti

(İHA)