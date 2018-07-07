Öğle Bülteni
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. 8 terörist daha...
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat Haftanin bölgesiyle Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen hava harekatlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Aracın kapısıyla birlikte dışarı fırladı
İstanbul Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, bir kişi aracın kapısıyla birlikte dışarı fırladı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken. 1 kişi de yaralandı.
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Motosikletliler 100 metre sürüklendi
Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti
(İHA)