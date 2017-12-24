Öğle Bülteni

Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

İki yeni KHK yayımlandı: 2 bin 76 kişiye ihraç

Ankara - Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan toplam 2 bin 76 kişi ihraç edildi.



Trump'la görüşecek mi ?

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda ABD Başkanı Trump'la görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok" yanıtını verdi.



Muş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Muş - Hasköy ilçesinde akraba iki aile arasında ağaç kesme ve arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Otobüs şarampole devrildi: 32 yaralı

Konya - Konya'da kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.



Otomobil çarptı: Metrelerce uçtu

Houston - ABD'nin Illinois eyaletinde yaşanan feci kaza, bir aracın kamerasına yansıdı.



Sollama yapanı sollayınca burun buruna geldiler

Bükreş - Romanya'da hatalı sollama, az daha feci bir kazayla noktalanıyordu.

(İHA)

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