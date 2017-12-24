Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.



İki yeni KHK yayımlandı: 2 bin 76 kişiye ihraç



Ankara - Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan toplam 2 bin 76 kişi ihraç edildi.



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Trump'la görüşecek mi ?



Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda ABD Başkanı Trump'la görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok" yanıtını verdi.



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Muş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı



Muş - Hasköy ilçesinde akraba iki aile arasında ağaç kesme ve arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



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Otobüs şarampole devrildi: 32 yaralı



Konya - Konya'da kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.



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Otomobil çarptı: Metrelerce uçtu



Houston - ABD'nin Illinois eyaletinde yaşanan feci kaza, bir aracın kamerasına yansıdı.



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Sollama yapanı sollayınca burun buruna geldiler



Bükreş - Romanya'da hatalı sollama, az daha feci bir kazayla noktalanıyordu.



(İHA)