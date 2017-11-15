Öğle Bülteni
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Yurt dışına çıkışta belge alma zorunluluğu kaldırıldı
İstanbul - Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışta bağlı bulundukları kurumdan belge alma şartı bugünden itibaren kaldırıldı. Atatürk Havalimanında bulunan belge kontrol masaları bugün kapatılarak, belge kontrol işleminin bittiği yazısı asıldı.
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Şırnak'ta hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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İşsizlik ağustosta azaldı
İstanbul - Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
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2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
İstanbul - Fatih'te gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda biri İran uyruklu, 2 kişi ağır yaralandı.
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Otomobil anne ve çocuğuna böyle çarptı
Eskişehir - Otomobilin karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve çocuğuna çarpması mobese kameralarına yansıdı.
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Kadınların fendi erkek soyguncuyu yendi
Washington - ABD'nin başkenti Washington'da bir markette gerçekleştirilmek istenen soygun, kadın çalışanlar tarafından önlendi.
(İHA)