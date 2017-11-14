Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.



Bahçeli CHP'yi topa tuttu



Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'yi hedef alarak, "Atatürk hiç kimsenin tekelinde değildir. Hele hele HDP, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır" dedi.



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Depremin bilançosu ağırlaşıyor



Halepçe - Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor.



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Antalya'yı hortum vurdu: 31 yaralı



Antalya - Antalya'nın 3 ilçesini hortum vurdu. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde çıkan hortumda 31 kişi yaralandı. Yüzlerce sera yerle bir oldu, bazı ev ve camiler zarar gördü.



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Cımbızla cep telefonu hırsızlığı



Fushun - Çin'de cımbızla gerçekleştirilen cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı.



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Yola atlayan genç kıza otomobil çarptı



Moskova - Rusya'da kontrolsüz biçimde yola atlayan genç kıza otomobil çarptı.



(İHA)