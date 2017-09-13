Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.



Fenerbahçe'nin acı günü



İstanbul - Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay hayatını kaybetti.



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Ankara'da ByLock operasyonu: 79 gözaltı kararı



Ankara - Kapatılan özel okul ve dershane çalışanlarından Fetullahçı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 79'u hakkında gözaltı kararı verildi.



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Dev ağaç cipin önüne devrildi



Gerogia - Irma kasırgasının etkisi altında olan ABD'nin Georgia eyaletinde feci bir kaza yaşandı.



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Sakar aşık yüzüğü nehre düşürdü



Kansas - ABD'nin Kansas şehrinde sakar aşık, yüzüğü nehre düşürdü.



(İHA)