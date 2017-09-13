Öğle Bülteni

Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Fenerbahçe'nin acı günü

İstanbul - Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay hayatını kaybetti.



Ankara'da ByLock operasyonu: 79 gözaltı kararı

Ankara - Kapatılan özel okul ve dershane çalışanlarından Fetullahçı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 79'u hakkında gözaltı kararı verildi.



Dev ağaç cipin önüne devrildi

Gerogia - Irma kasırgasının etkisi altında olan ABD'nin Georgia eyaletinde feci bir kaza yaşandı.



Sakar aşık yüzüğü nehre düşürdü

Kansas - ABD'nin Kansas şehrinde sakar aşık, yüzüğü nehre düşürdü.

(İHA)