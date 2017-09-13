Öğle Bülteni
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Fenerbahçe'nin acı günü
İstanbul - Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay hayatını kaybetti.
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Ankara'da ByLock operasyonu: 79 gözaltı kararı
Ankara - Kapatılan özel okul ve dershane çalışanlarından Fetullahçı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 79'u hakkında gözaltı kararı verildi.
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Dev ağaç cipin önüne devrildi
Gerogia - Irma kasırgasının etkisi altında olan ABD'nin Georgia eyaletinde feci bir kaza yaşandı.
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Sakar aşık yüzüğü nehre düşürdü
Kansas - ABD'nin Kansas şehrinde sakar aşık, yüzüğü nehre düşürdü.
(İHA)