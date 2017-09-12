Öğle Bülteni
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Eski MİT çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 8 ilde MİT Müsteşarlığı eski çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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FETÖ operasyonunda 35 gözaltı
Adana - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı
İstanbul - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3'ü Türk, 22'si yabancı olmak üzere toplamda 25 şüpheli gözaltına alındı.
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Trafik magandasının bariyerlere çarpma anı kamerada
İstanbul - Şile otoyolunda 'Drift' yaparak ilerleyen maganda, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaşanan kaza anı ise önünde seyreden başka bir otomobildeki vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Arkadaşıyla konuşurken öldürüldü
İstanbul - Güpegündüz silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti.
(İHA)