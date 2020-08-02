Oğlak otlatırken kaçırıldığı iddia edilen Emine'nin babası: Hayatından endişe ediyorum
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Oğlak otlatırken kaçırıldığı iddia edilen Emine'nin babası: Hayatından endişe ediyorum

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 gün önce oğlak otlatırken 3 kişi tarafından ağzı, elleri ve kolları bağlanarak kaçırılan Emine Ebru Arıcan'ın (22) babası Mehmet Arıcan, kızını Manavgat'taki bir mahalle muhtarının yeğeninin kaçırdığını iddia ederek, "Kızımın hayatından endişe ediyorum, ölü mü...

Oğlak otlatırken kaçırıldığı iddia edilen Emine'nin babası: Hayatından endişe ediyorum
02.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:33

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 gün önce oğlak otlatırken 3 kişi tarafından ağzı, elleri ve kolları bağlanarak kaçırılan Emine Ebru Arıcan'ın (22) babası Mehmet Arıcan, kızını Manavgat'taki bir mahalle muhtarının yeğeninin kaçırdığını iddia ederek, "Kızımın hayatından endişe ediyorum, ölü mü diri mi bilmiyorum. Bütün yetkililerden kızımın bulunması için yardım istiyorum" dedi.

Manavgat'ın Karabucak Mahallesi'nde oturan Emine Ebru Arıcan, 28 Temmuz Salı günü komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkisine oğlak otlatmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında yanlarına gelen kimliği belirsiz 3 kişi, iddiaya göre E.C.'yi tehdit edip, Emine Ebru Arıcan'ı ağzını bantladıktan sonra elleri ve kollarını bağlayarak kaçırdı. E.C.'nin haber vermesi üzerine Emine Ebru Arıcan'ın babası Mehmet Arıcan ve diğer akrabaları Taşağıl Jandarma Karakolu'na şikayette bulundu. Olayla ilgili Manavgat Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. Emine Ebru Arıcan'ın bulunması için ekip, çalışma başlattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAMADIDün, Emine Ebru Arıcan'ın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi civarında oturan ve Manavgat'ta bir mahalle muhtarının yeğeni olan A.B. tarafından kaçırıldığına dair bilgi gelince, Mehmet Arıcan diğer akrabalarını da yanına alıp, İbradı'ya gitti. Mehmet Arıcan ve akrabaları bugün öğle saatlerinde cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak amacıyla Manavgat Adliyesi'ne geldi. Bayram tatili nedeniyle suç duyurusunda bulunamayan Mehmet Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda perişan olduklarını, 3-4 gündür sürekli kızını aradıklarını söyledi.'ELİNİ AĞZINI BAĞLAMIŞLAR, GÖTÜRMÜŞLER'Hayvancılık yaptıklarını ve yaz mevsiminin başlamasıyla yaylaya gittiklerini anlatan Mehmet Arıcan, kızının salı günü arkadaşıyla birlikte oğlak otlatmaya gittiğini söyledi. Kızının bulunduğu yere gelen 3 kişinin, arkadaşı E.C.'yi bıraktıklarını anlatan Mehmet Arıcan, "Evim yaylada. 2 çocuğum var. Birisi bir tarafa davar (keçi) gütmeye gitti. Kızım da oğlağımızı güdüyordu. Oğlak güttüğü yerden başka bir kız arkadaşıyla 'eşeğe odun da saralım' derken, orada kızımı tutmuşlar. Elini ağzını bağlamışlar, götürmüşler. Öbür çocuğun da ayakkabısının birisini, elinden tahrasını almışlar ve 'seni keseriz' demişler. Öbür çocuk eve yalınayak geldi. Karakola geldik, şikayetçi olduk. Hemen her gün karakola gelip ne olduğunu soruyorum" dedi.'ÇOCUK BİZDE' DİYE SÖYLEMİŞ'Dün kızının İbradı taraflarına götürüldüğünü duyduğunu anlatan baba Mehmet Arıcan, "Dün akşam, 'Acaba ölüsüne dirisine rastlar mıyız' diyerek dağlardan kızımızı arayarak İbradı karakoluna gittik. Manavgat'ta bir mahalle muhtarı, (Emine Ebru Arıcan'ı kastederek) 'çocuk bizde' diye söylemiş, bizim mahallenin muhtarı da 'o zaman çocuğu getirsinler İbradı karakolunda görüşelim' diye söylemiş. Karakol görevlileri ise 'gerekli asayişi sağlayamayız, savcılıktan yazı getirilmesi gerekir' diye kabul etmedi" diye konuştu.'KIZIMI İSTEDİ, BEN DE SÖZLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİM'Kızı Emine Ebru Arıcan'ı kaçıranların Manavgat'ta bir mahalle muhtarının yeğenleri olduğunu duyduğunu anlatan baba Mehmet Arıcan, Kurban Bayramı'nda perişan olduklarını belirtti. Baba Mehmet Arıcan şunları söyledi: "Çocuğu kaybolan birinin bayramı nasıl geçer? Ayın 28'inde gitti çocuğum, o gün bu gündür evime varabildiğim yok. Bundan 5 sene önce o muhtar geldi, 'Ormana'da yeğenlerim var' dedi ve kızımı istedi. Ben de kızımın sözlü olduğunu kendisine söyledim. Ondan sonra gitti ve bir daha gelmedi. Dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kızımın aradığına dair bir şey duydum ama bana sesi dinletmediler. Benim çocuğum olup olmadığı da belirsiz."'BELKİ DE KIZIMI DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜLER'Kızının gönülsüz kaçırıldığını söyleyen Mehmet Arıcan, "Ben onlara 'Kızım benim gönlüm var, baba ben gönlümle gittim' derse, çocuğumu ben kendim götüreceğim, nikah işlemlerini de yaptıracağım. Kimlik kartı bende, yeni kimlik kartını da çıkartayım. Hayırlı uğurlu olsun kızım' diyeyim diye söyledim. Ama kızımı gönülsüz kaçırdılar. Gönlünü yapamadıklarından kızımı saklıyorlar. Belki de kızımı döve döve öldürdüler. Ben kızımın hayatından endişe ediyorum. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum" diye konuştu.'ÇARESİZİM'

Kızının bulunması için herkesten yardım beklediğini anlatırken gözleri dolan baba Mehmet Arıcan, "Ben çok tedirginim, ya kendimi götürüp ırmağa atacağım ya da kalpten gideceğim. Artık kızımı bulmak için dağlara bakacağım. Annesi de evde perişan halde. Çocuk aç mı susuz mu? Onu da bilen yok. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizim. Kızımın bulunması için Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan ve diğer yetkililerden yardım istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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