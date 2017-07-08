Öğe: Unutmadık, Unutturmayacağız

Çerkezköy Cumhuriyet Meydanında, FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenecek.



Bu hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, "Ülkemizin birliğine, dirliğine, bütünlüğüne ve de en önemlisi milletin iradesine darbe yapma girişimine kalkan, sivil halkı devletin kendi kurşunu ile öldüren hainlerin yaptıklarını unutmadık, unutturmayacağız. Şehadet şerbeti içen, vatanının bir karış toprağını haine vermeyen, tankların önüne yatan, F-16 uçaklarına kafa tutan aziz şehitlerimiz. Rabbim onları Peygamber Efendimiz (sav) komşu eylesin. Vatan sevgisi imandandır anlayışı ile bizler hain girişimin yaşandığı o gece, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir işareti ile milyonlar meydanlarda günlerce nöbette beklediler. Bu aziz millet, liderinin arkasında durarak korudu ve Rabbimize şükürler olsun ki hainlere fırsat verilmedi" dedi.



"Nöbette bekledik"



AK Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı olarak o hain gecenin ilk dakikalarından son nöbet gecesine kadar vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttuklarını belirten Öğe, "Bizleri yalnız bırakmayan, vatanı için nöbet tutan siz aziz milletimizden Allah razı olsun. Terör örgütleri, Türkiye'nin ana muhalefet partisi ile kol kola girmiş, Ankara-İstanbul yolunda yürümektedir. FETÖ'nün uluslararası destekli darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.15 Temmuz darbe girişimine karşı milletimizin şanlı direnişinin yıldönümüne yaklaşıyoruz. Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenecek. Tüm halkımızı yapılacak bu etkinliğe davet ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ