OGC'den türkmen öğrencilere tablet
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OGC'den türkmen öğrencilere tablet

29.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:19
OGC'den türkmen öğrencilere tablet

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti, ilçede yaşayan Türkmen ailesinin ilkokula giden çocuklarına derslerini takip edebilmeleri için tablet hediye etti.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti, ilçede yaşayan Türkmen ailesinin ilkokula giden çocuklarına derslerini takip edebilmeleri için tablet hediye etti.

Üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayan Osmancık Gazeteciler Cemiyeti'nin eğitime olan desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda evinde interneti, tableti, bilgisayarı olmayan ve uzaktan eğitime hiçbir şekilde erişim sağlayamayan Emirhaç ailesinin çocuklarına Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden derslerini takip edebilmeleri için tablet hediye etti.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, Suriye'nin Halep şehri Yukarı Höyük köyünden gelip Çorum'un Osmancık ilçesi Çiftlikler Mahallesi'ne yerleşen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Hüseyin Emirhaç'ın 6 çocuğundan ilkokul 1 ve 2'nci sınıfına giden Zeliha, Ali, Esme, Emine ve Mehmet'e tabletlerini kendi elleri ile teslim etti.

Emirhaç ailesi ve çocukları eğitimlerine verilen bu destek için teşekkür ederken Cemiyet Başkanı Bilal Çevrim, tabletlerini teslim alan çocukların gözlerindeki ışıltının görülmeye değer olduğunu söyledi.

Başkan Çevrim;" Korona virüs sürecinin hayatımıza kattığı en önemli unsurlardan biri de uzaktan eğitim oldu. Bunun içinde bir takım ekipmanların gerekli olduğunu gördük. İlçemizde bu anlamda evinde interneti, tableti, bilgisayarı olmayan ve uzaktan eğitim imkanından faydalanmayan öğrencilerimizin olduğu biliyoruz. Gerek internet altyapısının eksikliği, gerekse maddi imkansızlıklar sebebiyle yaşanılan bu eksikliklerin giderilmesi yönünde bir nebzede olsa katkı sunmak istedik. 6 çocuğu olan ailemizin ilkokula giden çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmeleri için aldığımız tabletleri kendilerine teslim ettik. Her birinin gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklarımız gayet mutlu oldular, bizlerde onların yüzlerinde ki mutluluğu görerek mutlu olduk. "dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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