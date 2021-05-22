OG takımı "OniBy", "elllement" ve "aKm" ile yollarını ayırdığını duyurdu

OG, 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı.

OG, VALORANT kadrosunda bulunan Theo "OniBy" Tarlier, Dragan "elllement" Milanovic ve Dylan "aKm" Bignet ile yollarını ayırdı.

OG, "Sezonun son bölümü yaklaşırken, kadromuzu bir sonraki seviyeye taşımak için yeniden şekillendirmeye karar verdik. Maalesef değişiklikler, ayrılışlar anlamına gelir. Bugün Theo "OniBy" Tarlier, Dragan "elllement" Milanovic ve Dylan "aKm" Bignet'e veda ediyoruz" açıklaması ile Twitter'dan ayrılıkları duyurdu. Ekip yeni transferlerin de yolda olduğunu belirtti.

OG Güncel Kadrosu:

Benjamin "uNKOE" Chevasson

Kevyn "TviQ" Lindström

Julien "daemoN" Ducros (Koç)

Kaynak: Playerbros