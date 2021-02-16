OG Esports Valorant kadrosunu duyurdu

Kadro böylelikle yoluna OG Esports çatısı altında devam edecek. OG Esports, Monkey Business ile anlaşarak Valorant esporuna giriş yapmış oldu.

Redbull Homeground turnuvasına davet almasıyla kadroyla ilgilenmeye başlayan OG, VCT Challengers turnuvasında da başarılı olan takımla anlaştı. Monkey Business ekibi Entropiq, Team Vitality ve Guild Esports'u yenerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Challangers 2'ye doğrudan katılım hakkı kazanan ekip OG tarafından farkedildi ve anlaşma sağlandı.

Kaynak: Playerbros