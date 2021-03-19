OG Esports CS: GO kadrosunda değişikliğine gitme kararı aldı
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OG Esports CS: GO kadrosunda değişikliğine gitme kararı aldı

19.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:28
OG Esports CS: GO kadrosunda değişikliğine gitme kararı aldı

OG Esports (OGcsgo) CS: GO kadrosunu yenileme kararı aldı!

OG Esports bir süredir CS: GO'da istikrar ve performans sorunu yaşıyor. Başarısız gidişatın ardından takımdan bir yedek haberi ve yerine yeni bir oyuncuyla anlaşıldığı haberi geldi. Hatırlayacağınız üzere Şubat ayı sonlarında Nathan 'NBK-' Schmitt yedeğe çekilmişti.

Bu yıl içindeki ikinci ayrılık haberi ise geçtiğimiz günlerde geldi. Son karşılaşmalarda performansı tartışılan Issa 'ISSAA' Murad'ın da yedeğe çekildiği açıklandı. Son günlerdeki ESL Pro League 13'te alınan kötü sonuçların cezası oyuncuya kesildi. Başarısız gidişatı kadro değişikliği ile sonlandırmayı hedefleyen organizasyon radikal kararlar aldı.

Yakın zamanda bir haber de takıma katılan yeni oyuncu hakkında geldi. OG Esports bir süredir takımda stand-in olarak bulunan oyuncu Nikolaj 'niko?' Kristensen'in kadroya katıldığını duyurdu. Kadro değişikliği kapsamında ISSAA'nın yeri Niko ile doldurulmuş oldu.

katılan son oyuncunun ardından 4 kişilik bir kadro oluştu. Takıma katılacak olan son oyuncunun organizasyon tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

https://twitter.com/OGcsgo/status/1371825494316961796's=20

Kaynak: Playerbros

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 20:30:28. #1.15#
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