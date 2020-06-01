'Oftalmoloji'nin Yıldızları' için başvurular devam ediyor
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'Oftalmoloji'nin Yıldızları' için başvurular devam ediyor

Görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalı olan Ophthalmology ile ilgili uluslararası alanda düzenlenecek "Oftalmolojinin Yıldızları" yarışmasına başvuruların 15 Temmuz'a kadar devam ettiği duyuruldu.

'Oftalmoloji'nin Yıldızları' için başvurular devam ediyor
01.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:45

Görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalı olan Ophthalmology ile ilgili uluslararası alanda  düzenlenecek "Oftalmolojinin Yıldızları" yarışmasına başvuruların 15 Temmuz'a kadar devam ettiği duyuruldu.

VSY Biotechnology tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ophthalmology Star Awards (OSA) ödülleri kapsamında, oftalmologların Ocak 2019'dan itibaren İngilizce yayınlanan makaleleri uluslararası jüri tarafından değerlendiriliyor. Yarışma için oftalmologlar, VSY Biotechnology'nin web sitesindeki OSA sayfasından 15 Temmuz 2020'ye kadar başvuruda bulunabiliyor. Finale kalan bilim insanlarının isimleri, ESCRS 2020 Kongresi sırasında gerçekleşecek olan VSY Biotechnology Uydu Sempozyumu'nda açıklanacak.

Lİ WENLİANG ANISINA YAPILIYOR

Ödüller bu yıl, tüm sağlık çalışanlarını temsilen Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken göz doktoru Li Wenliang, anısına yapılıyor.  VSY Biotechnology ödül töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, Dr. Wenliang'in, Çin'in Vuhan Bölgesi'nde çalıştığı hastanede yeni bir virüs salgını olabileceğini fark ettiği, kamu kuruluşlarının baskısı ve suçlamalarına boyun eğmeden meslektaşlarını hastalığın bulaşıcılığına karşı uyarmaya devam ettiğine dikkat çekti. Dr. Wenliang, tüm çabalara rağmen COVID-19 sebebiyle 34 yaşında hayatını kaybetti. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'la ilgili korkusuzca paylaşımlarda bulunan ve ilk uyarıları yapan Dr. Wenliang'ın ismi bu yıl OSA ile birlikte yaşatılacağı bildirildi.

"OFTALMOLOJİ CAMİASININ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇ EDİNİYORUZ"

Konuyla ilgili  VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin şunları söyledi: "VSY Biotechnology olarak oftalmoloji alanının gelişimi ve büyümesine katkıda bulunmayı amaç ediniyoruz. Bu doğrultudaki faaliyetlerimizin arasına OSA Ödülleri'ni de ekledik ve geleneksel olarak düzenlemeye devam ediyoruz. OSA 2020'de saygıdeğer bilim insanlarının çalışmalarından oluşan makaleleri gündeme almayı sürdürüyoruz. Merakla beklenen OSA etkinliğini önümüzdeki yıllarda geliştirerek sürdürmeyi planlıyoruz"

Yarışma için oftalmologlar, VSY Biotechnology'nin web sitesindeki OSA sayfasından (https://www.vsybiotechnology.com/starawards/) 15 Temmuz 2020'ye kadar başvuruda bulunabilecek.


Kaynak: DHA

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