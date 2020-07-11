Ofspor Kulübü, başkansız kaldı TFF 3. Lig'de mücadele eden Ofspor'un, ertelenen olağan genel kurulu, kulüp binasında gerçekleştirildi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ofspor'un, ertelenen olağan genel kurulu, kulüp binasında gerçekleştirildi.

Ofspor Kulübünün mevcut başkanı Olcay Saral ve az sayıda yöneticinin katıldığı toplantıda, yeni yönetime talipli çıkmadı.

Ofspor'da 8 yıldır başkanlık görevini sürdüren Saral, kongrede yaptığı açıklamada, yeniden aday olmayacağını belirterek, "Ofspor'a 7 yıl genel kaptan ve yönetici olarak, 8 yıl da başkan olmak üzere toplam 15 yıl hizmet verdim. 2 yıl da Trabzonspor'a yöneticilik yaptım. Artık yoruldum. Bu yükü tek başımıza taşımamız artık mümkün değil." diye konuştu.

Kulübü borçsuz hale getirdiklerini anlatan Saral, kurumsal anlamda da tesisleri yenilediklerini ve takıma özel otobüs kazandırdıklarını aktararak, "Bizlere destek veren iş adamlarımıza ve bizlerle beraber yürüyen yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz görevimizi tamamladık. Artık sıra Oflularımızda. Oflularımız Ofspor'umuza sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kulüp müdürü Ümit Yıldız'ın kongre tutanaklarını 13 Temmuz Pazartesi günü Of Kaymakamlığına ileteceği öğrenildi.

Ayrıca, Ofspor Kulübünün yönetimiyle ilgili kararın da Trabzon Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verileceği belirtildi

Kaynak: Hürriyet