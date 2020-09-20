Ofspor: 3-1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ofspor: 3-1

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Emre Doğu (xx), Emre Demirel (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Saruhan (xx) (Dk. 86 Yusufcan), Gökhan (xx), Eycan (xx), Burak (xx), Ufuk (xxx) (Dk. 85 Özcan), Osman (xxx), Enes (xx) (Dk. 75 Ahmet xx), Berke (xx) (Dk. 75 Bartu xx), Oğuz (x) (Dk.

Ofspor: 3-1
20.09.2020 21:04 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:09

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Emre Doğu (xx), Emre Demirel (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Saruhan (xx) (Dk. 86 Yusufcan), Gökhan (xx), Eycan (xx), Burak (xx), Ufuk (xxx) (Dk. 85 Özcan), Osman (xxx), Enes (xx) (Dk. 75 Ahmet xx), Berke (xx) (Dk. 75 Bartu xx), Oğuz (x) (Dk. 64 Cuma x), Tunç (xxxx)OFSPOR: Sercan (x) - Buğrahan (xx), Onur (xx), Fikret (x), Furkan (x), Lokman (x), Mustafa (x) (Dk. 77 Gökdeniz) (Dk. 79 Oktay), İbrahim (x), Alp (x) (Dk. 62 Bilal x), Aybars (x) (Dk. 70 Adnan x), Osman (xx)GOLLER: Dk. 55 - Dk. 73 Tunç, Dk. 68 Burak (Bucaspor 1928) - Dk. 60 Osman (Ofspor)SARI KARTLAR: Ufuk, Enes (Bucaspor 1928) - Fikret (Ofspor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk maçına çıkan İzmir temsilcisi Bucaspor 1928 evinde Ofspor engelini rahat aştı: 3-1.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada 55'inci dakikada Tunç ile öne geçen sarı-lacivertlilere 5 dakika sonra Ofspor'da Osman yanıt verdi. Bucaspor 68'inci dakikada bu kez Burak'la bir kez daha üstünlük sayısını buldu: 2-1. Maçta son sözü 73'üncü dakikada Tunç söyledi. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonuna 3 puanla başlamanın sevincini yaşadı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Onur ATIŞ
Onur ATIŞ
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülay Hazal Kaya Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Anne Milli Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ofspor: 3-1 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 21:12:13. #1.14#
title